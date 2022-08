Quando il voto è una questione di famiglia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dai 5 Stelle a Fratelli d’Italia la tentazione di usare le urne come ufficio di collocamento per sistemare i parenti. Così si affossa la meritocrazia e si alimenta l’antipolitica Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dai 5 Stelle a Fratelli d’Italia la tentazione di usare le urne come ufficio di collocamento per sistemare i parenti. Così si affossa la meritocrazia e si alimenta l’antipolitica

