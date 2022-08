Nuoto, Benedetta Pilato: “Mi sono divertita tantissimo oggi, ero sciolta. Ora un po’ di vacanza e poi si ripartirà” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Medaglia d’argento per Benedetta Pilato nei 50 rana agli Europei di Roma: solo Ruta Meilutyte, che da 10 anni fa le fortune della Lituania (ed è tornata a farle anche dopo l’uscita dal ritiro) è riuscita a superare la 17enne pugliese, che porta comunque a casa un bilancio positivo di questi Europei. Queste le parole rilasciate dall’azzurra al sito della FIN: “sono contenta, mi sono divertita tantissimo oggi pomeriggio. In semifinale ero tesa e contratta: in finale ero sciolta. Ho dato una gioia ai tanti amici e alla mia famiglia che sono arrivati fin qui per sostenermi. Non ho nulla da rimproverarmi. Adesso un po’ di vacanza e poi si ripartirà“. Nuoto, Benedetta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Medaglia d’argento pernei 50 rana agli Europei di Roma: solo Ruta Meilutyte, che da 10 anni fa le fortune della Lituania (ed è tornata a farle anche dopo l’uscita dal ritiro) è riuscita a superare la 17enne pugliese, che porta comunque a casa un bilancio positivo di questi Europei. Queste le parole rilasciate dall’azzurra al sito della FIN: “contenta, mipomeriggio. In semifinale ero tesa e contratta: in finale ero. Ho dato una gioia ai tanti amici e alla mia famiglia chearrivati fin qui per sostenermi. Non ho nulla da rimproverarmi. Adesso un po’ die poi si“....

Eurosport_IT : PILATO D'ARGENTOOOOOO ?????? Benedetta conquista un'ottima medaglia nei 50 rana ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto - RaiNews : Thomas Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso: è la prima volta di un italiano in campionato europeo. Leonardo Deplano… - Eurosport_IT : ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 |… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Nuoto, è ancora grand’Italia: Ceccon oro nei 100 dorso, argento per Deplano e Benedetta Pilato - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: PILATO D'ARGENTOOOOOO ?????? Benedetta conquista un'ottima medaglia nei 50 rana ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto https… -