Europei di nuoto e atletica | dove seguirli e chi sono gli italiani in gara

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ancora medaglie per i nuotatori delle #Fiammeoro #MargheritaPanziera fa i… - lifestyleblogit : Europei nuoto, tuffi: Pellacani-Santoro bronzo nel sincro misto - - Giadahsospesap1 : RT @SpiritoSfranto: il fatto che l'italia sia prima agli europei di nuoto con 17 ori e 45 medaglie totali boh -

Per glidie tuffi ci sono anche Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now. Per glidi ciclismo su strada ci sono anche Eurosport 1 ed Eurosport Player. Gli italiani in gara: ...Dopo i progetti futuri, la campionessa diha parlato della delusione agli ultimidelle nuotatrici italiane: ' E' lo sport', dice Federica Pellegrini , 'succede, non è che se hanno fatto ...Designati gli arbitri per la seconda giornata di campionato spalmata nella tre giorni da sabato 20 a lunedì 22 agosto Torino – Lazio: Piccinini Udinese – Salernitana: Aureliano Inter – Spezia: Ghersin ...(Adnkronos) – Chiara Pellacani e Matteo Santoro vincono la medaglia d’oro nel sincro misto dal trampolino 3 metri ai campionati europei di Roma. Gli azzurri totalizzano un punteggio di 283.85 chiudend ...