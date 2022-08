L’ex Milan lascia la Bundesliga: nuovo prestito per lui (Di martedì 16 agosto 2022) La cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht di Francoforte scatenò non poche polemiche da parte dei tifosi Milanisti nel corso della scorsa stagione, ma Paolo Maldini ebbe ragione in quel caso sacrificando il norvegese in favore di Rafa Leao. Tutti poi sappiamo l’epilogo della scorsa stagione, che oltre che per il Milan è stata molto positiva anche per L’ex Bodo Glimt, che ha conquistato l’Europa League con il suo Eintracht. Jens ha giocato una stagione ad altissimi livelli, e questo gli è valso anche il riscatto da parte della compagine tedesca. Hauge Trasferimento Eintracht Francoforte La prossima stagione però Jens non la trascorrerà in Germania. Il club, infatti, ha deciso che passerà un’altra stagione in prestito, questa volta in Belgio più precisamente al Gent. Stando a quanto riportato da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) La cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht di Francoforte scatenò non poche polemiche da parte dei tifosiisti nel corso della scorsa stagione, ma Paolo Maldini ebbe ragione in quel caso sacrificando il norvegese in favore di Rafa Leao. Tutti poi sappiamo l’epilogo della scorsa stagione, che oltre che per ilè stata molto positiva anche perBodo Glimt, che ha conquistato l’Europa League con il suo Eintracht. Jens ha giocato una stagione ad altissimi livelli, e questo gli è valso anche il riscatto da parte della compagine tedesca. Hauge Trasferimento Eintracht Francoforte La prossima stagione però Jens non la trascorrerà in Germania. Il club, infatti, ha deciso che passerà un’altra stagione in, questa volta in Belgio più precisamente al Gent. Stando a quanto riportato da ...

