Belen Rodriguez allo specchio | ' Ingrassata di 4 chili pure di felicità'

A guardarla non si direbbe, masi autodenuncia: 'Sono ingrassata 4 chili '. In una story Istagram, la showgirl più nota della tv si mostra in costume davanti allo specchio e scrive di aver preso dei chili, ma ...Ma non solo: domenica Michelle si è mostrata intenta in esercizi in una palestra di un resort amato da molti vipponi, come Belène Stefano di Martino , ad Albereta , città anche questa, ... Belen Rodriguez, ricovero d'urgenza e operazione | “Gus… que te mejores pronto!” A guardarla non si direbbe, ma Belen Rodriguez si autodenuncia: «Sono ingrassata 4 chili». In una story Istagram, la showgirl più nota della tv si mostra in costume davanti allo specchio e scrive di ...Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia riunita: ecco cosa è emerso dalle ultime stories Instagram ...