Ciclismo, il treno dell’Italia era davanti. Sono mancate gambe e un finalizzatore (Di domenica 14 agosto 2022) L’Italia si presentava alla prova in linea maschile dei Campionati Europei di Ciclismo su strada con un compito estremamente difficile: prolungare una striscia di vittorie consecutive in campo continentale che durava da quattro anni. Una stagione non certo da sogno per i ciclisti azzurri ed un percorso che strizzava decisamente l’occhio ai velocisti hanno reso le cose ancora più difficile per una formazione che ha sempre fatto del gruppo e della lettura tattica della corsa il proprio punto di forza. In più ci si è messo anche l’infortunio a Giacomo Nizzolo a pochi giorni dalla corsa a complicare le cose. Nonostante tutto ciò, l’approccio alla gara della nazionale guidata da Daniele Bennati era stato perfetto. Sempre coperti, sempre compatti, mai un grammo di energia speso quando non era necessario. L’Italia si è vista davanti quando il percorso ha ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) L’Italia si presentava alla prova in linea maschile dei Campionati Europei disu strada con un compito estremamente difficile: prolungare una striscia di vittorie consecutive in campo continentale che durava da quattro anni. Una stagione non certo da sogno per i ciclisti azzurri ed un percorso che strizzava decisamente l’occhio ai velocisti hanno reso le cose ancora più difficile per una formazione che ha sempre fatto del gruppo e della lettura tattica della corsa il proprio punto di forza. In più ci si è messo anche l’infortunio a Giacomo Nizzolo a pochi giorni dalla corsa a complicare le cose. Nonostante tutto ciò, l’approccio alla gara della nazionale guidata da Daniele Bennati era stato perfetto. Sempre coperti, sempre compatti, mai un grammo di energia speso quando non era necessario. L’Italia si è vistaquando il percorso ha ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen 7° Viviani. Il treno azzurro non incide - #Ciclismo #Europei… - verbanonews : New post: Fabio Jakobsen vince gli europei di ciclismo a Monaco, “deraglia” il treno azzurro - varesenews : Fabio Jakobsen vince gli europei di ciclismo a Monaco, “deraglia” il treno azzurro - viagginbici : Perugia bici e treno: percorsi per tutti. Siamo a fine stagione e una bella biciclettata con la famiglia ci riporta… -