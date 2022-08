Inter, ormai Chelsea il pole per Casadei: tentativo last minute del Sassuolo (Di sabato 13 agosto 2022) Cesare Casadei verso il Chelsea La prossima sarà una settimana decisiva per il futuro di Cesare Casadei. Il giovane centrocampista dell’Inter che si è messo in mostra con la Primavera nella passata stagione è ormai destinato a vestire la maglia del Chelsea, che secondo il Corriere dello Sport, sarebbe vicino all’intesa con il club di Viale della Liberazione. “Il Nizza è in corsa, ma il Chelsea e il Sassuolo sono davanti. L’Inter ha scatenato l’asta e difficilmente i Blues la perderanno. Anche perché Cesare vuol volare in Inghilterra. Da martedì la trattativa con il Chelsea entrerà ancora più nel vivo: l’obiettivo è arrivare a quota 15 milioni con i bonus oppure ottenere una percentuale sulla futura rivendita. La ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Cesareverso ilLa prossima sarà una settimana decisiva per il futuro di Cesare. Il giovane centrocampista dell’che si è messo in mostra con la Primavera nella passata stagione èdestinato a vestire la maglia del, che secondo il Corriere dello Sport, sarebbe vicino all’intesa con il club di Viale della Liberazione. “Il Nizza è in corsa, ma ile ilsono davanti. L’ha scatenato l’asta e difficilmente i Blues la perderanno. Anche perché Cesare vuol volare in Inghilterra. Da martedì la trattativa con ilentrerà ancora più nel vivo: l’obiettivo è arrivare a quota 15 milioni con i bonus oppure ottenere una percentuale sulla futura rivendita. La ...

