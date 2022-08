(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli agenti dell’Fbi che lunedì hanno perquisito la residenza di Donalddi Mar-a-Lagonodi sicurezza nazionale classificati come “special access”, cioè uno dei più alti livelli di riservatezza. E’ quanto rivelano fonti informate a Abcnews, dopo che il Washington Post ha rivelato che irelativi all’arsenale nucleare e che si tratta di materiale accessibile solo ad un limitato numero di persone che hanno il più altodi autorizzazione di sicurezza. Le stesse fonti spiegano che i procuratori del dipartimento di Giustizia e gli investigatori dell’Fbi avevano elementi per ritenere che l’ex presidente continua ad avere in suo possesso questisenza aver quindi rispettato in pieno il mandato del grand ...

riotta : Documenti sulla strategia e le armi nucleari al centro della perquisizione a casa Trump. Viva preoccupazione nei co… - repubblica : Media Usa: l'Fbi a casa di Trump cercava documenti top secret su armi nucleari. Ucciso uomo dell'irruzione nella se… - Agenzia_Ansa : L'Fbi nel blitz a casa di Donald Trump cercava documenti top secret legati alle armi nucleari, secondi il Washingto… - telodogratis : Usa, “documenti che Fbi cercava da Trump sono riservati al massimo livello” - simsavit : RT @HSkelsen: Non sappiamo se l'FBI ha trovato i documenti, se c'erano, se riguardavano armi nucleari USA o di altri Stati. Ma se risultass… -

Tra inucleari a cui Trump avrebbe regolarmente avuto accesso ci sarebbe stata la ... L'indiscrezione arriva mentre l'ex presidentee i suoi legali non hanno ancora chiarito come intendono ...... di un furto dio della gestione di risorse informative. Il tema è tutt'altro che nuovo e tutt'altro che limitato agli ambiti nazionali, come dimostra l'acceso dibattito neglie in ...(Adnkronos) – Gli agenti dell’Fbi che lunedì hanno perquisito la residenza di Donald Trump di Mar-a-Lago cercavano documenti di sicurezza nazionale classificati come “special access”, cioè uno dei più ...Sta per scadere il termine per opporsi alla richiesta. Trump contrattacca e chiede il rilascio "immediato" del mandato, lo ha detto sulla sua piattaforma social dopo le dichiarazioni di Garland ...