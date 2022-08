Sorgente del Formola, “ci auguriamo che sia superato rischio di costruzioni” (Di venerdì 12 agosto 2022) di Erika Noschese Con una votazione del Consiglio Comunale del 27 aprile scorso l’assise cittadina ha scelto di cedere il diritto di superficie di un’area di proprietà dell’Ente al Ministero. A scontrarsi con la decisione dell’ente comunale il Meet Up Pontecagnano Faiano e il Movimento 5 Stelle che parlano di “scelta sbagliata” in quanto, a loro dire, “il Ministero avrebbe la capacità di acquisire un’area senza intaccare il già risicato patrimonio comunale – per stessa dichiarazione del Sindaco in seno all’assise; l’area in questione è un’area sorgiva di grande valore ambientale – hanno dichiarato – Come gruppo abbiamo da subito cercato di accendere i riflettori su quanto questa scelta potesse essere incomprensibile, interessando tutti gli enti preposti anche invitando la Soprintendenza a valutare l’intervento”. Il governo cittadino con le ultime delibere di giunta, la 144 e la 159 ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 agosto 2022) di Erika Noschese Con una votazione del Consiglio Comunale del 27 aprile scorso l’assise cittadina ha scelto di cedere il diritto di superficie di un’area di proprietà dell’Ente al Ministero. A scontrarsi con la decisione dell’ente comunale il Meet Up Pontecagnano Faiano e il Movimento 5 Stelle che parlano di “scelta sbagliata” in quanto, a loro dire, “il Ministero avrebbe la capacità di acquisire un’area senza intaccare il già risicato patrimonio comunale – per stessa dichiarazione del Sindaco in seno all’assise; l’area in questione è un’area sorgiva di grande valore ambientale – hanno dichiarato – Come gruppo abbiamo da subito cercato di accendere i riflettori su quanto questa scelta potesse essere incomprensibile, interessando tutti gli enti preposti anche invitando la Soprintendenza a valutare l’intervento”. Il governo cittadino con le ultime delibere di giunta, la 144 e la 159 ...

