Rmc Sport: Campos vuole Rafa Leao al Psg, lo considera il Mbappé portoghese

Non sarebbe Marcus Rashford il vero obiettivo per l'attacco del Psg. Certo, i parigini avrebbero fatto un sondaggio esplorativo vista la scadenza 2023. Ma Campos continua a battere altre piste, ed una di queste conduce dritta alla stellina del Milan Rafa Leao, 23 anni. Lo scrive Rmc Sport. Il profilo è particolarmente apprezzato dal dirigente del Paris, portoghese pure lui, che da sempre intrattiene un ottimo rapporto con l'attaccante rossonero. Il Psg – lo dimostra la trattativa per Rashford – cerca un attaccante versatile, che possa crescere al fianco di Mbappé. Leao, ritenuto da Campos il Mbappé portoghese (lo dichiarò proprio a Rmc quattro anni fa), sarebbe l'ideale. Strapparlo a Pioli e Maldini, però, non è facile.

