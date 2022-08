Anne Heche è morta? Cerebralmente sì, la famiglia pronta a staccare le macchine (Di venerdì 12 agosto 2022) Anne Heche è morta? Circola da ore la notizia della presunta morte dell’attrice ma a chiarire quelle che sono le condizioni di salute ci ha pensato la sua famiglia mandando ancora di più in crisi milioni di fan che speravano in una pronta guarigione. Secondo un suo portavoce, contattato dal sito americano Tmz sembra che l’attrice sia in vita solo perché collegata alle macchine e che la famiglia stia pensando di dare il permesso di staccarla per donare i suoi organi. Intanto la polizia di Los Angeles ha stabilito che prima dell’incidente Anne Heche aveva assunto cocaina e fentanyl. Chi ha seguito il caso sa bene che l’attrice si era schiantata con la sua auto contro una casa e se in un primo momento si era parlato di condizioni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)? Circola da ore la notizia della presunta morte dell’attrice ma a chiarire quelle che sono le condizioni di salute ci ha pensato la suamandando ancora di più in crisi milioni di fan che speravano in unaguarigione. Secondo un suo portavoce, contattato dal sito americano Tmz sembra che l’attrice sia in vita solo perché collegata allee che lastia pensando di dare il permesso di staccarla per donare i suoi organi. Intanto la polizia di Los Angeles ha stabilito che prima dell’incidenteaveva assunto cocaina e fentanyl. Chi ha seguito il caso sa bene che l’attrice si era schiantata con la sua auto contro una casa e se in un primo momento si era parlato di condizioni ...

