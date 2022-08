Voto estero Politiche: cosa deve fare chi non si troverà in Italia? (Di giovedì 11 agosto 2022) Voto estero Politiche: cosa deve fare chi non si troverà in Italia il 25 settembre Voto estero: le prossime Politiche si terranno il 25 settembre 2022, chiaramente anche gli Italiani che hanno la residenza in un altro paese potranno esprimere la propria preferenza. Tuttavia, il diritto a votare sarà garantito anche coloro che si trovano temporaneamente all’estero. Non esiste una normativa, invece, per chi sarà soltanto “fuorisede”. Voto estero: come voterà chi è residente in un altro paese? Voto estero: il prossimo 25 settembre si terranno le Politiche. Le urne ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 agosto 2022)chi non siinil 25 settembre: le prossimesi terranno il 25 settembre 2022, chiaramente anche glini che hanno la residenza in un altro paese potranno esprimere la propria preferenza. Tuttavia, il diritto a votare sarà garantito anche coloro che si trovano temporaneamente all’. Non esiste una normativa, invece, per chi sarà soltanto “fuorisede”.: come voterà chi è residente in un altro paese?: il prossimo 25 settembre si terranno le. Le urne ...

