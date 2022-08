Europei nuoto Roma 2022, Vezzali: “Forza azzurri. Replicate i successi dei Mondiali” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Al via i Campionati Europei di nuoto al Foro Italico: 1.500 atleti da 50 Nazioni si sfidano per conquistare 231 medaglie. L’obiettivo dei nostri ragazzi è replicare la prova strepitosa dei Mondiali di Budapest. Un grandissimo in bocca al lupo“. Lo ha scritto, su Instagram, la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “Al via i Campionatidial Foro Italico: 1.500 atleti da 50 Nazioni si sfidano per conquistare 231 medaglie. L’obiettivo dei nostri ragazzi è replicare la prova strepitosa deidi Budapest. Un grandissimo in bocca al lupo“. Lo ha scritto, su Instagram, la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina. SportFace.

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - BossolaMauro : RT @Corriere: Razzetti domina i 400 misti, è la prima medaglia d’oro degli Europei di nuoto. Matteazzi di bronzo - harryhugmc : RT @Eurosport_IT: ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?29 di… -