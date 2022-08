Napoli, Fabián Ruiz ha l’accordo con il PSG: le cifre del trasferimento (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorni di trattative serrate per il PSG, che deve liberarsi dei numerosi esuberi e rafforzare la rosa nei reparti che lo necessitano per puntare, finalmente, al trionfo in Champions League. Proprio in questo senso si spiegherebbero gli addii di Navas, promesso sposo del Napoli, e di Paredes, per cui la Juventus sta lavorando. I parigini, però, non si limiteranno a cedere giocatori al nostro campionato, ma tenteranno anche di acquistarli. Fabián Ruiz Napoli PSG Da giorni ormai è noto l’interesse del club francese per Fabián Ruiz. Il calciatore spagnolo andrebbe a sostituire in mediana il partente Leandro Paredes e per farlo il PSG avrebbe offerto 25 milioni di euro più bonus al Napoli. L’offerta al club partenopeo è ancora in sospeso, ma i francesi si ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorni di trattative serrate per il PSG, che deve liberarsi dei numerosi esuberi e rafforzare la rosa nei reparti che lo necessitano per puntare, finalmente, al trionfo in Champions League. Proprio in questo senso si spiegherebbero gli addii di Navas, promesso sposo del, e di Paredes, per cui la Juventus sta lavorando. I parigini, però, non si limiteranno a cedere giocatori al nostro campionato, ma tenteranno anche di acquistarli.PSG Da giorni ormai è noto l’interesse del club francese per. Il calciatore spagnolo andrebbe a sostituire in mediana il partente Leandro Paredes e per farlo il PSG avrebbe offerto 25 milioni di euro più bonus al. L’offerta al club partenopeo è ancora in sospeso, ma i francesi si ...

