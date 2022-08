Mentana | la proposta indecente al Pd | per evitare il disastro al voto | Guarda

(Di lunedì 8 agosto 2022) Addio, Enrico Letta: il leader del Pd viene scaricato da Carlo Calenda e Azione, con tutto quel che ne consegue. La vicenda è nota, si parla solo di quello ormai da lunghe ore. Le "comiche a sinistra", così come dal titolo di Libero di prima pagina di oggi, il day-after, lunedì 8 agosto. E su queste comiche in atto dice la sua anche Enrico, lo fa su Instagram, con un post in cui riflette suldel centrosinistra, sul clamoroso fallimento - l'ennesimo - del presunto leader Enrico Letta. "Nelle elezioni politiche, come la storia insegna, non va mai a finire secondo le previsioni della vigilia", premette il direttore del TgLa7. "Però stavolta - riprende-, a sette settimane dal, la coalizione di centro-destra, che già era favorita dai sondaggi, si ritrova caon la prospettiva di ...

ggiustolisi : @Open_gol Mentana ha preso giornalisti bravi ma giovani che non sanno che la proposta originale di una flat tax è di Berlusconi ‘94! -

Open

Impossibile galvanizzare l'elettorato di fronte a unache, per bocca dello stesso Letta, ... L'unica possibilità per evitare il disastro, il post disul Pd agita i social E così il ...Nell' intervista a La7 da Enrico, l'ex Premier dem ribadisce " Ci sono due strade ... La nostrapolitica non è negoziabile ", affermando fuori dalla Camera Angelo Bonelli , co - ... Il monito di Bonaccini al Pd: «Ora non venga la tentazione di scaricare paracadutati nei territori. Bisogna giocarsela in ogni collegio» Una citazione erronea. È il "casus belli" tra Mario Adinolfi ed Enrico Mentana, consumato a suon di post. È Mario Adinolfi a ...A caccia delle piroette della politica, accelerata dalla corsa per le elezioni settembrine, La7 ha rivoluzionato il suo palinsesto. A “In Onda”, condotta dallo stanco duo Concita De Gregorio e David P ...