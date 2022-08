Fiorentina, Biraghi: 'Jovic tornerà quello dell'Eintracht' VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) Il capitano della Fiorentina, Biraghi: "Ritiro positivo. Jovic con noi tornerà quello dell'Eintracht Francoforte".... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Il capitano: "Ritiro positivo.con noiFrancoforte"....

persemprecalcio : ???? Il capitano della #Fiorentina #Biraghi ha parlato della sconfitta in amichevole contro il Betis e della abilità… - Fiorentinanews : Le ali al potere: #Biraghi-#Ikonè e #Dodò-#Gonzalez per far spiccare il volo alla #Fiorentina - ManuelaFioren : RT @Fiorentinanews: #Biraghi: 'La prestazione l'abbiamo fatta e siamo soddisfatti, con la #Cremonese faremo una grande partita. #Jovic gran… - zazoomblog : Fiorentina Biraghi: “col Siviglia una buona partita pronti per la Cremonese” - #Fiorentina #Biraghi: #Siviglia… - FirenzePost : Fiorentina, Biraghi: “col Siviglia una buona partita, pronti per la Cremonese” -