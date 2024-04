Terra Amara replica in streaming puntata serale del 25 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024) Torna l’appuntamentooggi, giovedì 25con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 642, 643 e 644 trasmessi da Canale 5 in. Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak ha solo finto di sposare Betul. Abdulkadir e Hakan vengono minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano. Colak non paga le sue braccianti; Zuleyha le risarcisce e valuta, insieme con Friket, come poterle aiutare. Hakan e Abdulkadir intendono uccidere l’uomo che li minaccia. Sermin e Betul, ormai senza un tetto, vivono da Vahap, che le tratta come se fossero al suo servizio. Betul si rifiuta di prendere ordini da lui, ma la madre la convince a stare al gioco.