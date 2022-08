La ‘via’ del carbone è senz'acqua: nuova grana per la Germania a corto di gas (Di giovedì 4 agosto 2022) I bassi livelli del fiume Reno, ai minimi storici in questa parte dell’anno, non preoccupa solo gli scienziati e tutti coloro che hanno a cuore la salute del pianeta. Anche l’industria pesante tedesca, soprattutto i settori del... Leggi su today (Di giovedì 4 agosto 2022) I bassi livelli del fiume Reno, ai minimi storici in questa parte dell’anno, non preoccupa solo gli scienziati e tutti coloro che hanno a cuore la salute del pianeta. Anche l’industria pesante tedesca, soprattutto i settori del...

petergomezblog : Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro: titolare del ristorante la aggredisce con calci e schiaffi. Il… - petergomezblog : Berlusconi in un video si attribuisce il merito dei fondi europei: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. Conte: “Non l… - TeresaBellanova : Politica, alleanze e una campagna elettorale estiva. Vi lascio qui una pillola del mio collegamento su… - LuisaPozzoni : RT @CislRc: CISL Calabria: solidarietà nei confronti del Rettore Zimbalatti - annalisa776 : RT @Corvelva: ... unica produttrice del vaccino Engerix B, ben 600 milioni di lire per renderlo obbligatorio, nonostante l’assenza di suffi… -