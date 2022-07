VIDEO / Lewandowski, presentazione show: “Mi chiamo Robert e vivo a Barcellona” (Di giovedì 21 luglio 2022) L'attaccante polacco Robert Lewandowski inizia con una battuta la sua avventura al Barcellona, dopo il trasferimento dal Bayern Monaco Leggi su golssip (Di giovedì 21 luglio 2022) L'attaccante polaccoinizia con una battuta la sua avventura al, dopo il trasferimento dal Bayern Monaco

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@FCBayern, @J__Nagelsmann: 'Il @FCBarcelona non ha soldi e compra' | #VIDEO - #FCB #FCBayern #Bayern #Nagelsmann @lewy_o… - Cristopher_2015 : RT @PianetaMilan: .@FCBayern, @J__Nagelsmann: 'Il @FCBarcelona non ha soldi e compra' | #VIDEO - #FCB #FCBayern #Bayern #Nagelsmann @lewy_o… - PianetaMilan : .@FCBayern, @J__Nagelsmann: 'Il @FCBarcelona non ha soldi e compra' | #VIDEO - #FCB #FCBayern #Bayern #Nagelsmann… - sportli26181512 : Lewandowski si presenta al Barcellona VIDEO: Lewandowski si presenta così: 'Mi chiamo Robert e vivo a Barcellona'.… - sportli26181512 : Barcellona, Lewandowski si presenta: 'Mi chiamo Robert, sono polacco, vivo qui': Nel video le parole di Robert Lewa… -