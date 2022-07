Londra, attivisti per il clima si incollano ad un capolavoro della National Gallery (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il cambiamento climatico è un problema da affrontare il prima possibile. Per smuovere le acque di un immobilismo colpevole due attivisti si sono incollati ad un capolavoro di 200 anni alla National Gallery di Londra. Letteralmente. Questa è stata l’ultima di una serie di proteste dirompenti del gruppo ambientalista britannico Just Stop Oil. “Voglio lavorare nelle arti non interromperle”: il grido disperato dello studente La coppia ha coperto il famoso dipinto di John Constable “The Hay Wain” con una versione modificata dell’immagine prima di attaccare le mani alla sua cornice. La dimostrazione arriva solo il giorno dopo che cinque attivisti di Just Stop Oil hanno interrotto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sedendosi sulla pista dell’autodromo di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il cambiamentotico è un problema da affrontare il prima possibile. Per smuovere le acque di un immobilismo colpevole duesi sono incollati ad undi 200 anni alladi. Letteralmente. Questa è stata l’ultima di una serie di proteste dirompenti del gruppo ambientalista britannico Just Stop Oil. “Voglio lavorare nelle arti non interromperle”: il grido disperato dello studente La coppia ha coperto il famoso dipinto di John Constable “The Hay Wain” con una versione modificata dell’immagine prima di attaccare le mani alla sua cornice. La dimostrazione arriva solo il giorno dopo che cinquedi Just Stop Oil hanno interrotto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sedendosi sulla pista dell’autodromo di ...

Pubblicità

iconaclima : Azione di @JustStop_Oil: 5 attivisti si sono incollati a una copia dell'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci alla Royal… - HankHC91 : RT @FinestreArte: A Londra due attivisti contro i combustibili fossili hanno procurato lievi danni al “Carro da fieno” di John Constable, c… - FinestreArte : A Londra due attivisti contro i combustibili fossili hanno procurato lievi danni al “Carro da fieno” di John Consta… - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: Gli attivisti per il clima di Just Stop Oil sono entrati nella National Gallery di Londra e hanno inscenato una dura… - ilfoglio_it : Due attivisti si sono incollati alla cornice di un quadro alla National Gallery di Londra per protestare contro il… -