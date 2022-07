Brittney Griner, la star del basket femminile Usa detenuta in Russia scrive a Biden: “Riportatemi a casa, sono terrorizzata” (Di martedì 5 luglio 2022) “Mentre sono qui in una prigione russa, sola con i miei pensieri e senza la protezione di mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, la maglia olimpica o qualsiasi risultato, sono terrorizzata dall’idea di rimanere qui per sempre”. È quanto si legge nella lettera-appello fatta recapitare al presidente degli Stati Uniti Joe Biden dai rappresentanti di Brittney Griner, 31 anni, star della pallacanestro femminile americana, detenuta in un carcere russo da febbraio dopo esser stata trovata in possesso di olio di cannabis. Nella missiva, la Griner ha rivolto un appello al presidente americano Joe Biden affinché possa aiutarla a uscire dal carcere, chiedendo di non “dimenticarsi di me e degli altri detenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Mentrequi in una prigione russa, sola con i miei pensieri e senza la protezione di mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, la maglia olimpica o qualsiasi risultato,dall’idea di rimanere qui per sempre”. È quanto si legge nella lettera-appello fatta recapitare al presidente degli Stati Uniti Joedai rappresentanti di, 31 anni,della pallacanestroamericana,in un carcere russo da febbraio dopo esser stata trovata in possesso di olio di cannabis. Nella missiva, laha rivolto un appello al presidente americano Joeaffinché possa aiutarla a uscire dal carcere, chiedendo di non “dimenticarsi di me e degli altri detenuti ...

