LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Comincia la boxe, azzurre del volley in vantaggio 2-0 sulla Croazia (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 PALLAVOLO – In corso il terzo set del quarto di finale femminile tra Italia e Croazia, con le azzurre in vantaggio per 8-6. Ricordiamo che la nazionale italiana ha vinto con margine i primi due set. 15:09 PUGILATO – Iniziato il programma odierno. Tanti gli atleti italiani attesi sul ring di Oran. La prima a disputare il suo match di semifinale sarà Giordana Sorrentino, alle 15.30. 15:07 JUDO – Ed arriva l’ippon di Martina Esposito. La corsa dell’azzurra della categoria 70 kg non è terminata. Per il judo due ore di pausa, i match per le medaglie inizieranno alle 17.00. 15:04 PALLAVOLO – Tutto facile finora per l’Italia femminile nei quarti di finale. Le azzurre conquistano con lo score di 25-16 il secondo parziale portandosi sul 2-0 contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:11 PALLAVOLO – In corso il terzo set del quarto di finale femminile tra Italia e, con leinper 8-6. Ricordiamo che la nazionale italiana ha vinto con margine i primi due set. 15:09 PUGILATO – Iniziato il programma odierno. Tanti gli atleti italiani attesi sul ring di Oran. La prima a disputare il suo match di semifinale sarà Giordana Sorrentino, alle 15.30. 15:07 JUDO – Ed arriva l’ippon di Martina Esposito. La corsa dell’azzurra della categoria 70 kg non è terminata. Per il judo due ore di pausa, i match per le medaglie inizieranno alle 17.00. 15:04 PALLAVOLO – Tutto facile finora per l’Italia femminile nei quarti di finale. Leconquistano con lo score di 25-16 il secondo parziale portandosi sul 2-0 contro ...

