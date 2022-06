Terremoto di magnitudo 5.9 in Afghanistan, almeno 250 morti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il sudest dell'Afghanistan: la scossa, secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undi5.9 ha colpito il sudest dell': la scossa, secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con ...

