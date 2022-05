Quei tetti di Giorgio Riva, vero milanese contemporaneo (Di sabato 28 maggio 2022) Si fondono i tanti linguaggi dell’architetto Giorgio Riva, ideatore di Villa Tre tetti a Sirtori in Brianza, nel libro “Nell’antro di Efesto”. Riva è un architetto che coltiva l’ar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 28 maggio 2022) Si fondono i tanti linguaggi dell’architetto, ideatore di Villa Trea Sirtori in Brianza, nel libro “Nell’antro di Efesto”.è un architetto che coltiva l’ar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

JoyLiet : @letiziadavoli Parigi è una strana città. La prima volta che ci vai ti senti come fossi nella tua di città, come se… - gem1n1s4 : bella come la luna sopra quei tetti - eugeniozanu : ti proietti bella come la luna sopra quei tetti -