Liverpool Real Madrid LIVE: ufficiale, inizio ritardato alle 21,36 (Di sabato 28 maggio 2022) Allo Stade de France, il match valido per la finale di Champions League 2021-2022 tra LIVErpool e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stade de France, LIVErpool e Real Madrid si affrontano nel match valido per la finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi LIVErpool Real Madrid MOVIOLA Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE LIVErpool Real Madrid 0-0: risultato e tabellino LIVErpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Allo Stade de France, il match valido per la finale di Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stade de France,si affrontano nel match valido per la finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA Fischio d’ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van ...

