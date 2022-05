“I Fatti Vostri”: cannolo siciliano di Ernst Knam (Di sabato 28 maggio 2022) I Fatti Vostri, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere Ernst Knam, affiancato dalla moglie. Ecco il cannolo siciliano. Ingredienti Cialda: 340 g farina 00, 40 g zucchero, 75 g strutto, 60 ml Marsala, 60 ml aceto rosso Crema: 250 g ricotta di pecora, 75 g zucchero a velo, 150 g canditi a cubetti, scorza grattugiata di 1 limone, 5 ml acqua di fior d’arancio Procedimento Cialda: in una ciotola, o in planetaria, lavoriamo la farina con il sale, lo zucchero e lo strutto. Sabbiamo il composto, quindi uniamo il Marsala e, successivamente, l’aceto rosso. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgiamo nella ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 28 maggio 2022) I, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere, affiancato dalla moglie. Ecco il. Ingredienti Cialda: 340 g farina 00, 40 g zucchero, 75 g strutto, 60 ml Marsala, 60 ml aceto rosso Crema: 250 g ricotta di pecora, 75 g zucchero a velo, 150 g canditi a cubetti, scorza grattugiata di 1 limone, 5 ml acqua di fior d’arancio Procedimento Cialda: in una ciotola, o in planetaria, lavoriamo la farina con il sale, lo zucchero e lo strutto. Sabbiamo il composto, quindi uniamo il Marsala e, successivamente, l’aceto rosso. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgiamo nella ...

Advertising

casapensione : RT @salvosottile: Grazie a cosa una volta ieri ci avete fatto raggiungere un altro traguardo incredibile. ???? 12 per cento, stagione top!… - salvosottile : RT @TeleVisionaro: @salvosottile Che squadra!!! Bravi tutti... Viva i fatti vostri - TeleVisionaro : @salvosottile Che squadra!!! Bravi tutti... Viva i fatti vostri - MonicaLibero1 : RT @salvosottile: Grazie a cosa una volta ieri ci avete fatto raggiungere un altro traguardo incredibile. ???? 12 per cento, stagione top!… - salvosottile : Grazie a cosa una volta ieri ci avete fatto raggiungere un altro traguardo incredibile. ???? 12 per cento, stagione… -