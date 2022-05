GP Italia, Qualifiche MotoGP: italiani sugli scudi, pole per Di Giannantonio (Di sabato 28 maggio 2022) Capolavoro azzurro al Mugello. Il GP Italia ha mandato in pista le Qualifiche della MotoGP che hanno regalato un risultato che ha del clamoroso. Prime tre posizioni per piloti Italiani, ma sono quelli che non ti aspetti: non Francesco Bagnaia e nemmeno Enea Bastianini. Dalle curve del tracciato casalingo sono emersi, infatti, Fabio Di Giannantonio su Gresini Racing ed i due piloti della VR46 Racing Team con Marco Bezzecchi che ha preceduto Luca Marini hanno conquistato le primissime posizioni. Tutto questo nel grande giorno dedicato a Valentino Rossi. Segni del destino che sembrano difficili da ignorare. GP Italia, Qualifiche MotoGP: tris Italiano al Mugello È una settimana fin qui da incorniciare per Fabio Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Capolavoro azzurro al Mugello. Il GPha mandato in pista ledellache hanno regalato un risultato che ha del clamoroso. Prime tre posizioni per pilotini, ma sono quelli che non ti aspetti: non Francesco Bagnaia e nemmeno Enea Bastianini. Dalle curve del tracciato casalingo sono emersi, infatti, Fabio Disu Gresini Racing ed i due piloti della VR46 Racing Team con Marco Bezzecchi che ha preceduto Luca Marini hanno conquistato le primissime posizioni. Tutto questo nel grande giorno dedicato a Valentino Rossi. Segni del destino che sembrano difficili da ignorare. GP: trisno al Mugello È una settimana fin qui da incorniciare per Fabio Di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? SUBITO BANDIERA ROSSA ?? Che spavento per mm93 I tempi ? - ManuBoniPH : RT @SkySportMotoGP: ?? SUBITO BANDIERA ROSSA ?? Che spavento per mm93 I tempi ? - News24_it : MotoGP, GP Mugello. I risultati delle qualifiche: pole Di Giannantonio, 2° Bezzecchi - Sky Sport - doctorhoover : RT @gponedotcom: Fabio interpreta meglio di tutti le condizioni della pista, ci sono 5 Ducati davanti a tutti. 4° Zarco su Bagnaia, Quarara… -