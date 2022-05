Milan, Pioli: “Asensio? Grande giocatore, ma è del Real Madrid” (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ad 'AS' anche di Marco Asensio, esterno offensivo del Real Madrid accostato ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano, tecnico del, ha parlato ad 'AS' anche di Marco, esterno offensivo delaccostato ai rossoneri

Advertising

DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - PietroMazzara : Restituita al #Milan la medaglia di #Pioli da parte duri Carabinieri di Reggio Emilia. La medaglia era stata portat… - vito22222222 : RT @smgii1908: Dopo oltre 2 anni di #Milan forse sarebbe il caso di parlare 5 min di #Pioli. Personaggio incredibile, ma risultati come la… - battitomilan7 : RT @smgii1908: Dopo oltre 2 anni di #Milan forse sarebbe il caso di parlare 5 min di #Pioli. Personaggio incredibile, ma risultati come la… -