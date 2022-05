Ucraina, la prima ministra finlandese Sanna Marin in visita a Irpin’ (Di giovedì 26 maggio 2022) La prima ministra finlandese Sanna Marin è arrivata a Irpin’ per una visita. A farlo sapere è stato il consiglio comunale della città Ucraina, danneggiata dalla guerra per il 70% delle sue zone. «Abbiamo mostrato le conseguenze della “pace russa” lasciata dagli occupanti e discusso la questione dell’assistenza nella ricostruzione della nostra città», ha detto la segretaria del consiglio comunale Angela Makeyeva. «Grazie alla Finlandia per la sua posizione sull’integrità territoriale dell’Ucraina, l’imposizione di severe sanzioni contro la Russia e il supporto e l’assistenza militari». Lo scorso 17 maggio la Finlandia ha depositato formalmente assieme alla Svezia la richiesta di entrare a far parte dell’alleanza militare della Nato. ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Laè arrivata aper una. A farlo sapere è stato il consiglio comunale della città, danneggiata dalla guerra per il 70% delle sue zone. «Abbiamo mostrato le conseguenze della “pace russa” lasciata dagli occupanti e discusso la questione dell’assistenza nella ricostruzione della nostra città», ha detto la segretaria del consiglio comunale Angela Makeyeva. «Grazie alla Finlandia per la sua posizione sull’integrità territoriale dell’, l’imposizione di severe sanzioni contro la Russia e il supporto e l’assistenza militari». Lo scorso 17 maggio la Finlandia ha depositato formalmente assieme alla Svezia la richiesta di entrare a far parte dell’alleanza militare della Nato. ...

