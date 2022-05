P&G lancia la campagna "Campioni Ogni Giorno" (Di giovedì 26 maggio 2022) Due milioni e 26mila azioni concrete verso persone e ambiente, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Procter & Gamble, insieme alla campionessa plurimedagliata alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Due milioni e 26mila azioni concrete verso persone e ambiente, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Procter & Gamble, insieme alla campionessa plurimedagliata alle ...

Advertising

elio_vito : Ho firmato la petizione per chiedere le dimissioni di Renzi, dite che pare brutto????? - giroditalia : G.P.M. - Giovo ??@koenbouwman #Giro - elio_vito : Ho firmato anche io la petizione per chiedere le dimissioni di Renzi ?? - Firma la petizione! - gadmeischia : RT @gadmeischia: Dopo l'intervento delle ragazze del Liceo, durante 'Sotto Attacco' l'evento del Liceo in ricordo delle stragi di Capaci, d… - sscalcionapoli1 : L’attacco di Libero – Ma cosa ha fatto ADL per cambiare il calcio? Ah sì, una volta è scappato in motorino…… -