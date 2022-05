Parlava di etica e intascava rubli dall' Urss Farina | chi era Enrico Berlinguer e che virus ha iniettato alla politica

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ieri è stato il centenario della nascita di. È stato celebrato ovunque sotto l'insegna palpitante della nostalgia. Avvertenza. Siamo qui a rovinare, educatamente però, la festa. Non ci riusciremo, lo sappiamo da prima: siamo una vocina che si disperderà nel coro trionfale. Ma ci prendiamo la soddisfazione di desacralizzare, con un paio di petardi fornitici a suo tempo dal Gatto sardo, il clima da alba rugiadosa che pare essere di precetto per la circostanza. Ecco la coppia di frasi dettatemi da Francesco Cossiga, il quale portava ancora i segni, a un passoa morte, delle pugnalate subite dal cugino: 1) «Dinon posso dire figlio di buona donna perché la madre era mia zia». 2) «aveva la fissazione moralistica». Ma la applicava altruisticamente solo agli altri. ...

MaldinismoVero : due anni fa l'esperto neraassurdo parlava di declino per il Milan e di strada giusta per l'Inter. Pigrizia intellet… - Kamishiro_99 : @LizadiGennaro @hhummohh @CompagnoHoppi Si parlava del fatto che si vuol tutelare legalmente una minoranza, quindi… -

L'Indro

...di depurazione dalle incrostazioni dell'obbedienza inutile a un gergo che il popolo non... Un poeta attuale non solo nel linguaggio comprensibile e colto, ma nella filosofiadel mondo. ......di depurazione dalle incrostazioni dell'obbedienza inutile a un gergo che il popolo nonpiù. Un poeta attuale non solo nel linguaggio comprensibile e colto, ma nella filosofiadel mondo. ... 'Berlinguer ti voglio bene': tra politica, etica e società — L'Indro Giuseppe Pagliara, l'amministratore delegato del gruppo che riunisce i marchi Valtur, Nicolaus Club, Turchese e Raro, in un'intervista a SustainEconomy.24, parla anche della ripartenza del settore ...