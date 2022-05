Giro d’Italia 2022, diciannovesima tappa Marano Lagunare-Santuario Castelmonte: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 26 maggio 2022) Il weekend decisivo del Giro d’Italia 2022 si apre venerdì 27 maggio con la diciannovesima tappa, lunga 177 chilometri da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte. La terzultima frazione della corsa rosa numero 105 prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia, con salite che potrebbero essere teatro anche di battaglia tra gli uomini di classifica. PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza della diciannovesima tappa è prevista per le 12:25, con l’arrivo che invece è programmato tra le 16:35 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Il weekend decisivo delsi apre venerdì 27 maggio con la, lunga 177 chilometri daaldi. La terzultima frazione della corsa rosa numero 105 prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia, con salite che potrebbero essere teatro anche di battaglia tra gli uomini di classifica. PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– La partenza dellaè prevista per le 12:25, con l’arrivo che invece è programmato tra le 16:35 e le 17:10 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dal gruppo. ...

