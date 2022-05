San Donato, estate salva al parco Mattei: trovato il gestore per le piscine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ad occuparsi dell’impianto sarà l’Arona Active Ssd. La piscina di via Parri resterà invece chiusa dopo il fallimento di GestiSport Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ad occuparsi dell’impianto sarà l’Arona Active Ssd. La piscina di via Parri resterà invece chiusa dopo il fallimento di GestiSport

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - GiovaQuez : Primo caso di #vaiolodellescimmie in Toscana. All’ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rient… - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Malore alla guida: Savona, Finale Ligure si schianta in galleria e muore: la vittima è Giorgio Mamberto di 74 anni. L’epis… - NonnaMaria15 : RT @cronaca_di_ieri: 23/05/22 FINALE LIGURE - Un automobilista ha perso la vita oggi poco dopo le 13. L'uomo avrebbe avuto un malore ment… -