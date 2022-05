Roma, Mourinho: «Abbiamo scritto la storia. Io romanista al 100%, continuiamo a vincere» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Josè Mourinho ha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League contro il Feyenoord: le sue dichiarazioni Josè Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord. SPERANZA – «Sono qui da undici mesi, si capiva da quando sono arrivato». TROFEO EUROPEO – «A Torino Abbiamo fatto quello che dovevamo fare qualificandoci per l’Europa League. Oggi non era lavoro, oggi era l’appuntamento con la storia e l’Abbiamo scritta». SE LO ASPETTAVA? – «La Conference è una competizione che dall’inizio avevamo la sensazione di poter vincere. Diventava una competizione da Europa League, anche il Feyenoord è una buona squadra. Noi puntavamo molto su questo trofeo, anche se in campionato potevamo avere punti in più. Io rimango qui nonostante le voci, io ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Josèha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League contro il Feyenoord: le sue dichiarazioni Josèha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord. SPERANZA – «Sono qui da undici mesi, si capiva da quando sono arrivato». TROFEO EUROPEO – «A Torinofatto quello che dovevamo fare qualificandoci per l’Europa League. Oggi non era lavoro, oggi era l’appuntamento con lae l’scritta». SE LO ASPETTAVA? – «La Conference è una competizione che dall’inizio avevamo la sensazione di poter. Diventava una competizione da Europa League, anche il Feyenoord è una buona squadra. Noi puntavamo molto su questo trofeo, anche se in campionato potevamo avere punti in più. Io rimango qui nonostante le voci, io ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - OfficialASRoma : ?? José... MOURINHO! ?? ?? Noi siamo la... ROMA! ?? #UECLfinal - lapoelkann_ : Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma ?? unica italiana ???? nelle coppe europee #RomaFeyenoord - Fra_Lu77 : RT @abruzzopopolare: #Lacrime in campo; esiste ancora bellezza contagiosa in questo sport #RomaFeyenoord #Roma #ConferenceLeague #Mourinho… - Ecatetriformis : RT @NinoCascione1: #ConferenceLeague avere anche un 50% della CAZZIMMA di #Mourinho e di questa #Roma. Completamente senza benzina, hanno… -