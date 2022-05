“Si sono lasciati”. Amore finito per la coppia vip dopo tre anni: “L’ho scoperto con un’altra” (Di martedì 24 maggio 2022) La relazione del famoso cantante è finita nel peggiore dei modi. Questo almeno stando alle indiscrezioni circolate sugli organi di stampa. Stiamo parlando di Liam Payne, che ha detto addio a Maya Henry. I due ormai sembravano comporre una coppia solida e decisamente indissolubile, invece la realtà dei fatti è stata completamente diversa. Nonostante si conoscano da anni e i sentimenti parevano essere forti, la love story è naufragata gettando nello sconforto i rispettivi partner. E Liam Payne, che dunque avrebbe detto addio a Maya Henry, non è l’unico cantante che si sarebbe lasciato in questo periodo. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato della fine del rapporto sentimentale di Fabio Rovazzi, che si è separato da Karen Kokeshi. Il primo a fornire dettagli sull’ormai quasi certo addio tra Rovazzi e la sua Karen è stato il settimanale Oggi, infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) La relazione del famoso cantante è finita nel peggiore dei modi. Questo almeno stando alle indiscrezioni circolate sugli organi di stampa. Stiamo parlando di Liam Payne, che ha detto addio a Maya Henry. I due ormai sembravano comporre unasolida e decisamente indissolubile, invece la realtà dei fatti è stata completamente diversa. Nonostante si conoscano dae i sentimenti parevano essere forti, la love story è naufragata gettando nello sconforto i rispettivi partner. E Liam Payne, che dunque avrebbe detto addio a Maya Henry, non è l’unico cantante che si sarebbe lasciato in questo periodo. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato della fine del rapporto sentimentale di Fabio Rovazzi, che si è separato da Karen Kokeshi. Il primo a fornire dettagli sull’ormai quasi certo addio tra Rovazzi e la sua Karen è stato il settimanale Oggi, infatti ...

