Cybercrime | giro d’affari da oltre 40 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 maggio 2022) I raggiri in rete sono diventati non soltanto molto più frequenti rispetto al passato, ma molto più diversificati. Questo perché la tecnologia se da un lato ha aperto le porte ad una serie di agevolazioni e semplificazioni per la nostra esistenza, dall’altro ha anche dato in mano delle nuove armi ai criminali. Oggi possiamo parlare di vere e proprie organizzazioni, per un’attività che viene definita. Tra carte rubate, clonate, SMS fraudolenti, e-mail e raggiri di vario tipo, anche a mezzo social, le possibilità che i delinquenti sono davvero impressionanti. I dati del 2021La Polizia Postale ha da poco reso noto un report che lascia scioccati: solo nel 2021, si è registrato un aumento esponenziale delle truffe online, specie tramite e-Commerce e marketplace vari che ormai sono molto diffusi in rete, per una cifra impressionante che vai ...