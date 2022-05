Giro d’Italia 2022, sedicesima tappa Salò-Aprica: percorso e altimetria (Di lunedì 23 maggio 2022) L’altimetria e il percorso della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022, che dopo il terzo e ultimo giorno di riposo riprende con la Salò-Aprica di 202 chilometri. Una delle frazioni più attese, con tantissima salita e oltre 5000 metri di dislivello a fare la differenza tra i big della generale. Il primo GPM di giornata sarà quello di Goletto di Cadino (19,9 km al 6,2% medio e punte del 12% nella prima parte), a cui seguirà una lunga discesa e un tratto di fondovalle per arrivare a Edolo. Qui il gruppo inizierà il Passo del Mortirolo dal versante di Monno: non il più duro con i suoi 12,6 km al 7,6% ma attenzione anche alla discesa verso Grosio e Mazzo di Valtellina, che in alcuni punti è davvero pericolosa e ripida. In caso di ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) L’e ildelladel, che dopo il terzo e ultimo giorno di riposo riprende con ladi 202 chilometri. Una delle frazioni più attese, con tantissima salita e oltre 5000 metri di dislivello a fare la differenza tra i big della generale. Il primo GPM di giornata sarà quello di Goletto di Cadino (19,9 km al 6,2% medio e punte del 12% nella prima parte), a cui seguirà una lunga discesa e un tratto di fondovalle per arrivare a Edolo. Qui il gruppo inizierà il Passo del Mortirolo dal versante di Monno: non il più duro con i suoi 12,6 km al 7,6% ma attenzione anche alla discesa verso Grosio e Mazzo di Valtellina, che in alcuni punti è davvero pericolosa e ripida. In caso di ...

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - infoitsport : Giro d'Italia, i passaggi orari delle due tappe bellunesi - infoitsport : Giro d’Italia 2022, Presentazione Percorso e Favoriti Sedicesima Tappa: Salò – Aprica (202 km) -