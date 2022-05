Non solo balneari, il Pnrr rischia la paralisi: governo in ritardo sugli impegni con l'Europa (Di domenica 22 maggio 2022) Il codice degli appalti, la riforma della giustizia, la nuova gestione dei rifiuti, la legge sulla concorrenza e le assunzioni nel comparto pubblico: queste sono solo poche delle sfide che il governo Draghi deve ancora affrontare sulla lunga e scivolosa strada che porta alla ricezione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui la seconda tranche da 24 miliardi di euro dovrebbe arrivare entro la fine di giugno. Secondo la piattaforma online OpenPnrr, che monitora lo stato di avanzamento delle riforme necessarie per ottenere i soldi dall'Ue, sarebbero da avviare ancora 552 misure e attività su 777 previste dal piano europeo. solo 122 sono state completate. Questi numeri potrebbero già spiegare da soli la fretta di approvare il ddl Concorrenza, sul quale il premier Draghi ha annunciato di voler porre ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Il codice degli appalti, la riforma della giustizia, la nuova gestione dei rifiuti, la legge sulla concorrenza e le assunzioni nel comparto pubblico: queste sonopoche delle sfide che ilDraghi deve ancora affrontare sulla lunga e scivolosa strada che porta alla ricezione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui la seconda tranche da 24 miliardi di euro dovrebbe arrivare entro la fine di giugno. Secondo la piattaforma online Open, che monitora lo stato di avanzamento delle riforme necessarie per ottenere i soldi dall'Ue, sarebbero da avviare ancora 552 misure e attività su 777 previste dal piano europeo.122 sono state completate. Questi numeri potrebbero già spiegare da soli la fretta di approvare il ddl Concorrenza, sul quale il premier Draghi ha annunciato di voler porre ...

