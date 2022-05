A Torino nasce il World heritage hero, il premio per chi difende la cultura negli scenari di guerra (Di domenica 22 maggio 2022) Il premio è dedicato a Khaled al-Asaad, archeologo e "custode" di Palmyra, in Siria, ucciso dai militanti dell'Isis nel 2015 Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Ilè dedicato a Khaled al-Asaad, archeologo e "custode" di Palmyra, in Siria, ucciso dai militanti dell'Isis nel 2015

Advertising

FaustoTorterolo : @silvia_sb_ Aeroporto torino questa mattina. Pochissime maschere. Come sempre regole inapplicabili che non si fanno… - TorinoNews24 : Torino - Salone del Libro: nasce il premio letterario Gianni Mura: la presentazione... - amcaserodano : A Bolzano nasce il primo premio in Italia del know-how sull’edilizia in legno: L’iniziativa è stata annunciata nel… - generalcasa : A Bolzano nasce il primo premio in Italia del know-how sull’edilizia in legno: L’iniziativa è stata annunciata nel… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Nasce un bosco vero e proprio all'interno del Salone del Libro, il viaggio nello stand ecologico con 300 specie di piante htt… -