Turismo, le associazioni sorrentine: Immediato confronto sull'aeroporto di Capodichino (Di sabato 21 maggio 2022) Abbiamo espresso all'assessore regionale al Turismo Casucci la nostra grande preoccupazione sulle polemiche tra Gesac e alcuni assessori del Comune di Napoli. A nostro avviso è molto grave che l'amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri abbia affermato: "L'aeroporto sembra essere un problema per il Comune di Napoli". Non entriamo nelle accuse che alcuni assessori comunali hanno rivolto a Gesac sulla sicurezza acustica e ambientale, accuse cui Gesac ha fornito precise risposte. Non entriamo nella infondata previsione fatta da alcuni rappresentanti del Comune di Napoli di un flusso di 30 milioni di passeggeri che renderebbe ingestibile l'aeroporto napoletano. Gesac è stata chiara su questo punto, Capodichino ha raggiunto 11 milioni di passeggeri nel 2019 e non può crescere ulteriormente. Il piano industriale della società prevede che nel 2030 gli ...

