Serie A – La Fiorentina torna in Europa, sconfitta per l'Atalanta e pareggio rocambolesco tra Lazio-Verona (Di sabato 21 maggio 2022) Serie A Fiorentina ATALANTA Lazio-Verona GASPERINI – Si concludono le gare serali della 38esima giornata di campionato. Dalle gare del sabato arriva il primo verdetto di giornata, ovvero quello per la Conference League. La Fiorentina batte una brutta Juventus e torna in Europa dopo cinque anni di attesa. La compagine allenata da Italiano, grazie ai gol di Duncan e Gonzalez, uno per tempo, supera 2-0 la 'Vecchia Signora'. Sarà anche un'opportunità per mister Italiano per misurarsi dinanzi ad un palcoscenico europeo. E' la Conference League ma la Roma di Jose Mourinho ha insegnato come onorare e rispettare la competizione, giocare in Europa è sempre un onore. Chiude, invece, nel peggiore dei modi l'Atalanta di Gasperini ...

