Ascolti TV 20 maggio, L'Eredità raggiunge nuove vette: la classifica di The Band (Di sabato 21 maggio 2022) Bentornati nella rubrica dedicata all'analisi degli Ascolti tv del giorno precedente. Quella di venerdì 20 maggio è stata una giornata decisamente interessante per le reti Rai e Mediaset. In prima serata Carlo Conti ha lanciato l'ultima puntata di 'The Band' che ha consegnato il premio alla Band vincitrice di questa prima edizione. Canale 5, invece, ha proposto 'L'Isola dei Famosi'. Il reality show, ambientato in un'isola honduregna, ha sancito l'eliminazione di uno tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Intanto, nel preserale si sono innalzati i numeri de 'L'Eredità' con Flavio Insinna che ha tenuto banco grazie al suo nuovo e giovane concorrente Elia. Proprio quest'ultimo non è passato inosservato, specie quando ha raccontato un aspetto personale della sua vita! Ascolti TV 20 ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) Bentornati nella rubrica dedicata all'analisi deglitv del giorno precedente. Quella di venerdì 20è stata una giornata decisamente interessante per le reti Rai e Mediaset. In prima serata Carlo Conti ha lanciato l'ultima puntata di 'The' che ha consegnato il premio allavincitrice di questa prima edizione. Canale 5, invece, ha proposto 'L'Isola dei Famosi'. Il reality show, ambientato in un'isola honduregna, ha sancito l'eliminazione di uno tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Intanto, nel preserale si sono innalzati i numeri de 'L'' con Flavio Insinna che ha tenuto banco grazie al suo nuovo e giovane concorrente Elia. Proprio quest'ultimo non è passato inosservato, specie quando ha raccontato un aspetto personale della sua vita!TV 20 ...

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Venerdì 20 maggio 2022. The Band chiude a 2,2 milioni (14.4%), L’Isola non ne approfitta (2,4 mln – 19… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, The Band 14.4%, Isola Dei Famosi 19.2% - tvblogit : Ascolti tv venerdì 20 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi - zazoomblog : Ascolti tv 20 maggio 2022: “L’Isola” di Ilary Blasi batte Carlo Conti che incorona Isoladellerose. Crozza saluta co… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, The Band 14.4%, Isola Dei Famosi 19.2% -