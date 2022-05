Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 831 contagi e 7 morti | bollettino 20 maggio

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 831 (di età compresa tra 3 mesi e 99 anni) i nuovi casi positivi alregistratiinsecondo i numeri suiinseriti neldella regione. Registrati altri 7. Dei positivi odierni, 561 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Segnalati altri 1.501 guariti. Gli attualmente positivi insono 28.516 (-677 rispetto a ieri). Sono 253 pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 28.250 (-674 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 2.400 tamponi molecolari e 5.081 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test ...

