L’Aquila sotto shock per la morte del piccolo Tommaso

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 maggio 2022) Una mamma èinchiesta per omicidio stradale al, in Abruzzo. A causa di quello che appare un tragico incidente, il 18 maggio, un bambino nel giardino di una scuola dell’infanzia. Altri 5 piccoli sono rimasti feriti. Tutti travolti dall’auto della signora. La donna aveva parcheggiato la sua Passat per riprendere gli altri due figli gemelli alla scuola dell’infanzia di Pile, frazione del Comune del. A bordo era rimasto il bambino più grande, di 12 anni. Improvvisamente la vettura ha travolto la recinzione della struttura uccidendo un bimbo di 4 anni e ferendone cinque. Questi ultimi non sarebbero in gravi condizioni. La Procura della Repubblica delha affidato la perizia tecnica sulla Passat: occorre infatti stabilire la dinamica del tragico incidente. Il pm Stefano Gallo, titolare della ...