Festival Cannes: Stepan, Gatto ucraino vince il World Influencers and Bloggers Award (Di venerdì 20 maggio 2022) Un Gatto di Kharkiv che ha raccolto l'aiuto di migliaia di persone per rifugi per animali ucraini attraverso il suo account Instagram ha ricevuto un prestigioso premio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 maggio 2022) Undi Kharkiv che ha raccolto l'aiuto di migliaia di persone per rifugi per animali ucraini attraverso il suo account Instagram ha ricevuto un prestigioso premio L'articolo proviene da Firenze Post.

