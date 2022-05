Escursioni romane La villa di Livia Drusilla

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nel 1863 nella zona di Prima Porta furono trovati i resti della bellissima dimora extraurbana di, una delle figure femminili più incisive ed interessanti della storia romana. Donna potente e politicamente spregiudicata, sposò Ottaviano Augusto nel 38 a.C. e governò Roma con lui per 42 anni. La leggenda, narrata da diverse fonti antiche tra cui Plinio nella sua “Naturalis historia”, racconta che “a… un’aquila lasciò cadere dall’alto in grembo … una gallina di straordinario candore che teneva nel becco un ramo di alloro con le sue bacche. Gli aruspici ingiunsero di allevare il volatile e la sua prole, di piantare il ramo e custodirlo religiosamente. Questo fu fatto nelladei Cesari che domina il fiume Tevere presso il IX miglio della Via Flaminia, che perciò è ...

Advertising

ilmessaggero.it

Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle rovinein kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e ...Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle rovinein kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e ... Nella Tuscia passeggiate ed escursioni alla scoperta di parchi e antiche vie del pellegrinaggio Non ci sono solo cime, ghiacciai, laghi alpini e sentieri nei boschi: a La Thuile c'è qualcosa in più da scoprire. Con un tuffo nel passato, un passato molto remoto. La località valdostana ha la fortu ...Appassionati di escursioni e camminate nella natura prendete nota: sabato 21 maggio appuntamento a Capranica Prenestina alla scoperta delle orchidee spontanee sul cammino naturale dei parchi. L’escurs ...