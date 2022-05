Atalanta, per il centrocampo piace Ederson della Salernitana. La situazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’Atalanta sta sondando tutta una serie di giocatori per ricostruire ciò che questa stagione sta venendo a mancare. Si parla di Premier, Brekalo e ultimo nome come quello di Ederson. Secondo quanto risulta da fonti interne i nerazzurri si sono fortemente interessati al centrocampista della Salernitana. Tante valutazioni per capire quanto possa contribuire agli schemi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: De Roon carica l’Atalanta: “A Manchester per la storia. Qui siamo tutti capitani” Biglietti Atalanta, come risolvere la situazione? Le PROPOSTE dei tifosi Infortunio Palomino, ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro Passionale e unita per 95 minuti: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’sta sondando tutta una serie di giocatori per ricostruire ciò che questa stagione sta venendo a mancare. Si parla di Premier, Brekalo e ultimo nome come quello di. Secondo quanto risulta da fonti interne i nerazzurri si sono fortemente interessati al centrocampista. Tante valutazioni per capire quanto possa contribuire agli schemi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: De Roon carica l’: “A Manchester per la storia. Qui siamo tutti capitani” Biglietti, come risolvere la? Le PROPOSTE dei tifosi Infortunio Palomino, ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro Passionale e unita per 95 minuti: ...

