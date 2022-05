18 maggio 1977: la Juventus vince la Coppa Uefa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 18 maggio del 1977 la Juventus vince la sua prima Coppa Uefa Son passati 45 anni dalla prima vittoria di un trofeo continentale da parte dei bianconeri. Nella finale, di ritorno, contro l’Atletico Bilbao del 18 maggio 1977 la Juventus si aggiudica la Coppa Uefa. L’obiettivo è stato raggiunto al quarto tentativo. Nonostante la sconfitta per 2 a 1 al “San Mames” a Bilbao, i bianconeri alzano la Coppa al cielo. All’andata, infatti la Juventus si è imposta per 1 a 0 e grazie al gol in trasferta in quella di ritorno, l’aver perso gli ha fatto ottenere comunque il successo. La Juventus indirizza la partita subito sui binari giusti e, dopo 7?, passa in ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 18dellala sua primaSon passati 45 anni dalla prima vittoria di un trofeo continentale da parte dei bianconeri. Nella finale, di ritorno, contro l’Atletico Bilbao del 18lasi aggiudica la. L’obiettivo è stato raggiunto al quarto tentativo. Nonostante la sconfitta per 2 a 1 al “San Mames” a Bilbao, i bianconeri alzano laal cielo. All’andata, infatti lasi è imposta per 1 a 0 e grazie al gol in trasferta in quella di ritorno, l’aver perso gli ha fatto ottenere comunque il successo. Laindirizza la partita subito sui binari giusti e, dopo 7?, passa in ...

