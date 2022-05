Ultime Notizie – Tribunali off limits per i disabili, troppi ascensori fuori uso (Di martedì 17 maggio 2022) Tribunali italiani off limits per i disabili. A denunciarlo i deputati di Europa Verde Devis Dori e Rosa Menga in un’interrogazione ai ministri della Giustizia e per la disabilità. “Da recenti Notizie apparse sulla stampa -lamentano i due parlamentari- si apprende che nel Tribunale di Milano, da diversi giorni, sette degli otto ascensori risulterebbero fuori uso, con grave disagio per gli addetti ai lavori e in generale per gli utenti che devono accedere al palazzo, in particolare per le persone con disabilità”. Un problema registrato anche nel Tribunale di Chieti, “dove un cittadino avrebbe indirizzato una lettera esposto al Presidente Mattarella“. E le cronache raccontano che anche “al Tribunale di Modena alcuni giorni fa una signora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022)italiani offper i. A denunciarlo i deputati di Europa Verde Devis Dori e Rosa Menga in un’interrogazione ai ministri della Giustizia e per latà. “Da recentiapparse sulla stampa -lamentano i due parlamentari- si apprende che nel Tribunale di Milano, da diversi giorni, sette degli ottorisulterebberouso, con grave disagio per gli addetti ai lavori e in generale per gli utenti che devono accedere al palazzo, in particolare per le persone contà”. Un problema registrato anche nel Tribunale di Chieti, “dove un cittadino avrebbe indirizzato una lettera esposto al Presidente Mattarella“. E le cronache raccontano che anche “al Tribunale di Modena alcuni giorni fa una signora ...

