Mascherine a scuola, Bassetti: "Italia unica in Ue ancora con obbligo" (Di martedì 17 maggio 2022) . Polemica tra Lega e Ministro della Salute Speranza Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, intervistato da Adnkrono, è intervenuto sull'obbligo di Mascherine nelle scuole. Secondo l'esperto, l'Italia "è l'ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l'obbligo della mascherina a scuola. È anacronistico e fuori dal tempo". Spiega poi Bassetti: "È giusto portare avanti un obbligo quando siamo sicuri che ci sia una efficacia nel ridurre la trasmissione. Ma non è questo il caso. Non è possibile stabilire se questi dispositivi di protezione abbiano effettivamente ridotto la trasmissione del virus. Lo dico perché non c'è nessuna evidenzia scientifica che lo abbia stabilito rispetto alla ...

borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche. A chiederlo è il sottosegretario all'Istruzi… - ricpuglisi : Egregio Governo, quando smetterete di obbligare bambini e ragazzini a scuola a indossare le mascherine senza ALCUN… - Frances47065366 : RT @roxsasso: In Italia mascherine via ovunque ma non a scuola, in Europa via da mesi. Oggi temperature sopra i 30°, classi bollenti. Indos… - matteo_turri : ma che scienza abbiamo in Italia?? «Via mascherine a scuola». Lega in pressing. Speranza: decide scienza -